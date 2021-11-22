Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Президент США Джо Байден прокомментировал происшествие в Уокеше, штат Висконсин, где погибли пять человек и десятки были ранены после наезда автомобиля на людей, сообщает 22 ноября CNN.

Джо Байден Adam Schultz Biden for President

«Несмотря на то, что у нас еще нет всех фактов, сегодня утром мы узнали, что пять семей в Уокеше остались без любимого человека. По меньшей мере 40 американцев получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии, а наше общество пытается справиться с ужасающим актом насилия», — сказал Байден во время выступления из Белого дома.

Президент также помолился за жителей города.

Отметим, что полиция сообщила, что подозреваемым в воскресном инциденте является 39-летний Даррелл Брукс. Известно, что Брукс был замешан в бытовой ссоре незадолго до того, как врезался в участников парада.

Напомним, что инцидент произошел когда вечером 21 ноября жители Уокеши собрались для празднования Дня благодарения. Внедорожник въехал в толпу на рождественском параде. По меньшей мере 28 человек были госпитализированы с травмами. Полиция задержала человека, «имеющего отношение к произошедшему».

Известно, что пять человек погибли, а 10 детей попали в отделение интенсивной терапии.