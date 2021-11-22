Скопье, 22 ноября 2021, 22:15 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 22 ноября поздравил всех албанцев — граждан страны с Днем албанского алфавита.

Филипп Малявин. За изучением алфавита
Филипп Малявин. За изучением алфавита

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски отметил важность создания албанского алфавита для всего македонского народа как день, символизирующий многонациональность и многокультурность страны.

113 лет назад в македонском городе Манастир состоялось согласование единого албанского алфавита. Предлагалось несколько вариантов написания на основе арабского языка, кириллицы и даже греческой письменности, однако выбор был сделан в пользу латиницы.

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