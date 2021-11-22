Скопье, 22 ноября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 22 ноября поздравил всех албанцев — граждан страны с Днем албанского алфавита.

Филипп Малявин. За изучением алфавита

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски отметил важность создания албанского алфавита для всего македонского народа как день, символизирующий многонациональность и многокультурность страны.

113 лет назад в македонском городе Манастир состоялось согласование единого албанского алфавита. Предлагалось несколько вариантов написания на основе арабского языка, кириллицы и даже греческой письменности, однако выбор был сделан в пользу латиницы.