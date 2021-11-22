Рим, , 22:11 — REGNUM «Нигерийская мафия» в Италии создала столь разветвленную сеть, что уже уместно говорить о схожести этой модели с печально знаменитой «Ндрангетой», заявил в понедельник, 22 ноября, прокурор Италии по вопросам борьбы с мафией и терроризмом Федерико Кафьеро Де Рао.

Итальянская мафия

Отдельные группы, действующие в регионах, обладают «определенной автономией», но когда поступает задание «сверху», к нему всегда прислушиваются и исполняют, отметил прокурор.

Правые политики в своих комментариях отметили, что слова Де Рао подтверждают их тезис о необходимости ограничения нелегальной миграции в Италию.