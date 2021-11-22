Сыктывкар, 22 ноября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. В Коми в защиту введения QR-кодов высказался владелец одного из ночных клубов Дмитрий Дик.

Ночной клуб

«Мы работаем с QR-кодами уже вторую неделю, и что показал опыт работы. В первую неделю был значительный спад, было тяжело, но это в любом случае начало процесса. Во вторую неделю мы ощутили прирост на 15−20 процентов. QR-коды проверяем, на входе затора нет. Мы тоже настроены на то, чтобы эта система была введена, и чтобы мы наконец все смогли спокойно работать», — цитирует бизнесмена «Комиинформ».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госсовета КомиВладимир Косовподдержал введение в России обязательных QR-кодов,