Рим, 22 ноября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. По данным на22ноября, в Италии умерли133 247человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на70(днем ранее — на46), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на6404(днем ранее — на9709).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 932 091— более8% населения страны. В настоящее время заражены151 514человек (на2754больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали45 709 349человек — 75,89% населения Италии.