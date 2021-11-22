Морелия, Мексика, , 22:05 — REGNUM Четыре человека погибли и ещё семь получили ранения в результате инцидента в ходе подпольных петушиных боёв в районе Ситакуаро (штат Мичоакан, Мексика), передаёт 22 ноября Televisa.

Бой Антон Афанасьев © ИА REGNUM

По данным очевидцев, неизвестные открыли огонь по зрителям по время состязания. Затем бандиты скрылись, а пострадавшим вызвали врачей. Некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы в баре городе Куицео (штат Мичоакан, Мексика).

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