Морелия, Мексика, 22 ноября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и ещё семь получили ранения в результате инцидента в ходе подпольных петушиных боёв в районе Ситакуаро (штат Мичоакан, Мексика), передаёт 22 ноября Televisa.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Бой

По данным очевидцев, неизвестные открыли огонь по зрителям по время состязания. Затем бандиты скрылись, а пострадавшим вызвали врачей. Некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы в баре городе Куицео (штат Мичоакан, Мексика).