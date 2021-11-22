Анкара, , 22:02 — REGNUM Инженерные работы, проводившиеся на черноморском газовом месторождении «Сакарья», завершены и весной 2022 года Турция начнет строить связанный с ним газопровод, заявил 22 ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз.

Закрома родной Турции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал на открытии 11-го Энергетического саммита в Анкаре.

По его словам, уже оформлен контракт на поставку труб для нового газопровода, который появится в Чёрном море.

«Мы будем строить его вместе с компанией, которая является экспертом в этой области и имеет высокий уровень компетенции», — добавил Донмёз.

Кроме того, турецкий министр заявил, что разведка месторождений природного газа в Черном море идёт в быстром темпе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приобретении Анкарой четвертого по счёту бурового судна для работ на шельфовых месторождениях газа и нефти.

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