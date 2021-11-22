В Турции объявили о прокладке нового газопровода в Чёрном море
Анкара, 22 ноября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Инженерные работы, проводившиеся на черноморском газовом месторождении «Сакарья», завершены и весной 2022 года Турция начнет строить связанный с ним газопровод, заявил 22 ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз.
Такое заявление он сделал на открытии 11-го Энергетического саммита в Анкаре.
По его словам, уже оформлен контракт на поставку труб для нового газопровода, который появится в Чёрном море.
«Мы будем строить его вместе с компанией, которая является экспертом в этой области и имеет высокий уровень компетенции», — добавил Донмёз.
Кроме того, турецкий министр заявил, что разведка месторождений природного газа в Черном море идёт в быстром темпе.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приобретении Анкарой четвертого по счёту бурового судна для работ на шельфовых месторождениях газа и нефти.