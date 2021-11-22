Москва, , 21:57 — REGNUM Рост средств населения в российских банках в октябре замедлился до 0,6% c 0,8% месяцем ранее. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Средства населения увеличились на 194 млрд рублей (+0,6%), при этом в большей мере росли срочные вклады (+130 млрд рублей, или 0,6%) на фоне продолжающегося роста депозитных ставок», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам российских банков в третьей декаде октября увеличилась на 0,4 процентного пункта по сравнению с третьей декадой сентября и составила 6,7%.

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