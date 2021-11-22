Вашингтон, 22 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Дуа Липа и Джей Хас войдут в историю как последние музыканты, получившие британские награды за лучшую женскую и мужскую песни на Brit Awards, потому что со следующего года эти две категории будут объединены в одну, сообщает 22 ноября BBC.

Анри Матисс. Музыка. 1910

Изменения также будут отражены в международной категории, где награды за лучшую международную мужскую и женскую песни, которые в этом году получили The Weeknd и Billie Eilish, будут заменены одной премией за лучшую международную песню.

Ранее такие артисты, как Сэм Смит и Уилл Янг, призывали организаторов изменить правила, указывая, что существующая система исключает небинарных артистов.

Сам Смит, который называет себя небинарной личностью и просит обращаться к себе местоимением «они», не получил номинацию на премии в этом году, хотя его альбом Love Goes занял второе место в британском чарте.

Напомним, что Сэм Смит получил три премии Brit Awards, в том числе в номинации Лучший прорыв в 2015 году.

Премия Brit присуждается по гендерному признаку с 1977 года. Организаторы обещали пересмотреть порядок присуждения премий в 2019 году, но до сих пор сохранили мужские и женские категории.