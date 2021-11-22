Москва, 22 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Рост потребительского кредитования в России в октябре замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре и 2,2% в августе. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба Банка России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

В комментарии регулятора отмечается, что замедление показателя, вероятно, связано с усилением действия принятых ранее мер по охлаждению данного рынка, а также постепенным увеличением стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки.

«Такое замедление позитивно с учётом уже достаточно высокой долговой нагрузки населения. Однако нужно больше времени, чтобы убедиться в устойчивости тренда», — указывается в сообщении.

Ипотека в октябре, наоборот, немного ускорилась — до 2,3% с 2,1% в сентябре, что «в том числе обусловлено маркетинговой политикой застройщиков и банков, ограничивающих рост ставок», сообщают в ЦБ.