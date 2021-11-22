Кишинёв, 22 ноября 2021, 21:53 — REGNUM Заявление Газпрома о том, что в течение двух суток Молдавии необходимо внести платёж за газ, иначе поставки топлива прекратятся, получено «Молдовагазом», сообщает 22 ноября Newsmaker.md.
По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, вопрос сейчас решается. Разрыв в платеже, добавил он, возник потому, что «в октябре в тарифе цена закупки газа была $150 долларов, а мы закупали по $800 долларов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Газпроме пояснили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов.
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