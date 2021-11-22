Париж, , 21:47 — REGNUM Цирковые представления с участием животных будут запрещены во Франции в течение ближайших двух лет, сообщает 22 ноября издание «Экосфера».

Тигрица Магда и новорожденные Пресс-служба Казанского цирка

Согласно положений нового закона, в передвижных цирках-шапито запретят выступления львов, тигров, слонов, медведей и других животных.

Это будет приравнено к жестокому обращению с животными, за которое теперь можно будет получить до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тыс. евро. Кроме того, во Франции введут более жесткие требования для торговли домашними животными.

Издание отмечает, что ужесточения могут коснуться даже ферм, выращивающих гусей для производства фуа-гра.

На данный момент известно, что профсоюз цирковых дрессировщиков планируют подать апелляцию. В результате такого законотворчества, отмечают они, многие животные будут выброшены на произвол судьбы.

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