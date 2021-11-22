Копенгаген, , 21:46 — REGNUM Игра Hitman 3 в 2022 году получит много нового контента. Анонсирующий трейлер студия IO Interactive 22 ноября опубликовала на своём YouTube-канале.

Hitman 3 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики сообщили, что в январе 2022 года ПК-версия Hitman 3 получит поддержку VR-платформ и технологии трассировки лучей (RTX). В ролике генеральный директор компании Хакан Абрак также рассказал, что геймеры получат доступ к «новым картам, новым сюжетным линиям, новым режимам, новым способам игры». Он добавил, что будет «несколько сюрпризов», которых поклонники франшизы ждали «очень, очень долгое время».

Напомним, Hitman 3 — это симулятор наёмного убийцы, который предлагает игрокам выступить в роли киллера, известного как Агент 47. Релиз игры состоялся 20 января 2021 года.

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