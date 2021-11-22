Вашингтон, , 21:57 — REGNUM После инцидента 21 ноября на рождественском параде в Уокеше, по меньшей мере 10 детей попали в отделение интенсивной терапии в детской больнице Висконсина, сообщили журналистам на пресс-конференции 22 ноября представители педиатрической больницы в Милуоки. Об этом сообщает CNN.

Авария Kaatjem

«В данный момент в отделении интенсивной терапии лежат 10 детей, шестеро из которых находятся в критическом состоянии. Возраст этих детей варьируется от 3 до 16 лет. Среди пациентов есть три брата и сестра», — сообщила Наташа Чен из CNN.

Согласно последним данным при наезде автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокеше погибли не менее пяти человек и еще 40 пострадали.

Как передавалоИА REGNUM, ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц сообщилао 28 госпитализированныхв результате трагического происшествия.