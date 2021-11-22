Москва, 22 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Чистая прибыль российских банков за январь-октябрь 2021 года составила 2,1 трлн рублей, превысив в 1,6 раза показатель за аналогичный период прошлого года и досрочно преодолев максимум 2019 года. Такие данные привод 22 ноября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

В том числе, как сообщается, в октябре чистая прибыль сектора составила 231 млрд рублей, что на 18% больше, чем месяцем ранее, и более чем на треть превышает показатель октября прошлого года.

Как отмечается в комментарии регулятора, рост прибыли «в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов банка непрофильных активов».

Сообщается также, что около 85% прибыли в текущем году было получено системно значимыми кредитными организациями.