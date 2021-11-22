Вашингтон, 22 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо был вовлечен во множественные случаи сексуальных домогательств, использовал средства штата для книги и не был полностью прозрачен начет количества смертей от COVID-19 в домах престарелых, сообщает 22 ноября Reuters.

DonkeyHotey Эндрю Куомо. Карикатура

Информация поступила от адвокатов, завершивших длительное расследование жалоб на Куомо, который ушел в отставку в августе.

Сам Куомо отрицал все обвинения, хотя сказал в августе, что он берет полную ответственность за то, что он назвал неуклюжими попытками кокетничать и шутить.

Изначально расследование проводилось с целью импичмента Куомо, так как две женщины, работавшие на губернатора, открыто заявили о сексуальных домогательствах. Но из-за разразившегося скандала политик сам ушел в отставку. Вскоре после отставки Куомо его преемница, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул, сообщила, что от COVID-19 умерло на 12 тыс. человек больше, чем заявлял политик.