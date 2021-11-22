Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Впервые за последние несколько десятков лет военные США столкнулись с задержками выплат денежного довольствия, заявила 22 ноября журналистам вице-президент Общества помощи военнослужащим Корпуса морской пехоты США Джиллиан Гонсалес.

Бездомный ветеран вооруженных сил США. Один из многих David Shankbone

По её словам, военные, а также моряки и морские пехотинцы США получают денежные выплаты с задержкой в три-четыре месяца.

Гонсалес не назвала конкретного числа военнослужащих, которые испытывают такие трудности, однако отметила, что из-за этой проблемы на рынке ссуд и кредитов для военных уже отмечен взрывной рост.

«Военнослужащие оказались вынуждены влезать в дополнительные долги, запрашивая у банков кредитные средства и ссуды», — рассказала Джиллиан Гонсалес.

Чаще всего, отметила она, задержки по выплатам денежного довольствия в США касаются военнослужащих, переехавших в другой штат для продолжения военной службы, или те, которые недавно заключили брак.

«Мы фиксируем это уже повсюду в США. Кажется, что уже не осталось штатов, которые пострадали бы меньше, чем другие. Мы вынуждены уже из своих фондов оказывать финансовую помощь военнослужащим. Например, недавно выплатили 2,5 тыс. долларов моряку, который болел COVID-19 и не получал 3 месяца денежного довольствия после смены места прохождения службы», — заявила Гонсалес.

При этом офицер по связям с общественностью ВМС США Мэтт Найт, комментируя эту информацию, заявил, что задержки действительно имеют место, но руководство старается решить эти вопросы.

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