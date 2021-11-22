Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Потоковый сервис Peacock назвал дату премьеры нового сериала «Супер Макгрубер» (MacGruber), в основу которого лёг одноимённый комедийный фильм 2010 года. Об этом 22 ноября сообщает портал The Wrap.

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Первый эпизод шоу выйдет 16 декабря 2021 года на сайте Peacock (онлайн-кинотеатр принадлежит компании NBCUniversal). Отметим, что авторы сериала выложили на YouTube новый трейлер, который на момент написания это новости, к сожалению, был недоступен для просмотра в России.

https://twitter.com/screenrant/status/1462837354637500416

Напомним, в основу комедии «Супер Макгрубер» 2010 года легли скетчи про секретного агента Макгрубера, которые показывали в рамках популярного в США шоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»). Главные роли в картине исполнили Уилл Форте, Вэл Килмер, Райан Филипп и Кристофер Ирвайн. Форте вернулся к роли Макгрубера в проекте сериала.