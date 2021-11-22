София, , 21:10 — REGNUM Вновь получивший пост президента на выборах 21 ноября Румен Радев в вечер после своей победы на выборах призвал новое правительство Болгарии не давать поблажек Северной Македонии.

Румен Радев Kremlin.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что особенно важно сохранять неизменными позицию по вопросам истории и идентичности. Это означает, что политик призвал новое правительство Северной Македонии не отменять вето на проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

В состав нового правительства Северной Македонии войдут партии «Продолжим перемены», «Демократическая Болгария, «Болгарская социалистическая партия» и «Есть такой народ». Лидеры этих партий готовятся приступить к переговорам о формировании нового правительства, которое придет на смену техническому кабинету Стефана Янева.

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