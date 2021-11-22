Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Компания HBO опубликовал трейлер документального фильма об американском рэпере DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс). Об этом 22 ноября пишет издание The Flow.

Рэпер DMX John Mueller

Фильм называется DMX: Don't try to understand («DMX: Не пытайтесь понять»). В киноленте покажут один год из жизни музыканта сразу после того, как он вышел из тюрьмы после третьего заключения.

Фильм войдет в антологию журналиста Билла Симмонса «Музыкальная шкатулка» — она посвящена ключевым музыкальным событиям, а также известным музыкантам. Премьера DMX: Don't try to understand состоится 25 ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер DMX скончался в 2021 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти стал инфаркт, вызванный передозировкой наркотиков.

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