Москва, , 20:56 — REGNUM Россия и Пакистан договорились о расширении взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, сообщает 22 ноября МИД РФ.

Пешавар, Пакистан Drsaeed90

Такое заявление сделано по итогам заседания российско-пакистанской рабочей группы, которое проходило в Москве.

«Достигнута договорённость о дальнейшем расширении сотрудничества Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности», — указано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Кроме того, российская и пакистанская стороны подтвердили свои предыдущие обязательства по борьбе с пропагандой экстремистской идеологии и терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года в Краснодарском крае были проведены совместные военные учения России и Пакистана контртеррористической направленности.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков высказался о запрете называть национальность преступников в СМИ