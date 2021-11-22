Москва, 22 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Россия и Пакистан договорились о расширении взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, сообщает 22 ноября МИД РФ.

Drsaeed90 Пешавар, Пакистан

Такое заявление сделано по итогам заседания российско-пакистанской рабочей группы, которое проходило в Москве.

«Достигнута договорённость о дальнейшем расширении сотрудничества Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности», — указано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Кроме того, российская и пакистанская стороны подтвердили свои предыдущие обязательства по борьбе с пропагандой экстремистской идеологии и терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года в Краснодарском крае были проведены совместные военные учения России и Пакистана контртеррористической направленности.