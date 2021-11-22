Бишкек, , 20:56 — REGNUM Молокоперерабатывающие заводы в Киргизии уже испытывают острую нехватку свежего молока и находятся на грани остановки производства. Об этом заявил глава молочной палаты Нурбек Джыргалбаев, передаёт «24.kg».

Коровы

По его словам, утверждение министерства сельского хозяйства республики о том, что «в стране нет дефицита молока», не соответствует действительности.

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Джыргалбаев отмечает, что из-за высоких цен на корма для домашнего скота фермеры были вынуждены забить большое количество дойных коров.

«Население не может прокормить скот и пускает его под нож. Сегодня явный недостаток молока, и это только начало. Если бы корма заложили заранее, с начала осени, сегодня бы проблем не возникло. Мы заложили только полторы тысячи тонн сочных кормов, удастся спасти 500 — 600 голов скота, но этого же мало», — подчеркнул он.

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