Приштина, , 21:21 — REGNUM Бывший заместитель главы МИД Косово Антон Бериша 22 ноября назвал скандальным решение главы МИД в правительстве Альбина Курти Доники Гервалы снизить уровень представительства Косово в Ватикане.

Ватикан

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее представительство Косово в Ватикане обладало статусом посольства, теперь же в правительстве намерены снизить его до до офиса связи.

Бериша призвал президента Косово Вьосу Османи не декретировать решение Гервалы с целью избежать последствий ухудшения отношений с Ватиканом. Решение главы МИД связано с тем, что Святой престол не признает независимость Косово от Сербии.

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