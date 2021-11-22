Челябинск, , 20:55 — REGNUM В Челябинске 27-летнюю жительницу Копейска будут судить за организацию и проведение азартных игр. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Следователи считают, что неустановленное следствием лицо взяло в аренду помещение на улице Курчатова и под видом интернет-кафе разместило там оборудование для азартных игр. В декабре 2020 года деятельность заведения была пресечена. Силовики изъяли деньги и 16 компьютеров.

Сейчас уголовное дело передано в Центральный райсуд Челябинска. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже задерживали и осуждали организаторов азартных игр.