Вена, 22 ноября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 22 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter о состоявшейся встрече в Вене с премьер-министром Косово Альбином Курти.

EU2016 SK Мирослав Лайчак

По словам Лайчака, с Курти он подробно обсудил возможности продвижения диалога между Сербией и Косово, опосредованного Евросоюзом.

Напомним, последняя встреча в рамках диалога состоялась 16 ноября в Брюсселе, однако косовская и сербская делегация не вели переговоры напрямую друг с другом из-за того, что не смогли согласовать повестку. Иными словами, диалог в тупике.