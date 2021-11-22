Белград, , 20:56 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 ноября в ходе церемонии, посвященной началу строительства железной дороги Белград-Будапешт, прокомментировал заявление премьер-министра Косово Альбина Курти о «стремлении к объединению Косово и Албании».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Вучича:

«Я даже не отреагировал. Прошел день и потом среагировала Ана (Брнабич, премьер-министр Сербии — ИА REGNUM)… Речь идет не о каком-то после, а о так называемом премьер-министре, который грозит присоединиться к Албании».

Вучич отметил, что если бы он позволил себе подобные заявления, реакция международного сообщества была бы крайне жесткой — «где бы меня повесили — в Вашингтоне или в Брюсселе?».

«Великодержавные идеи албанцев не пугают ЕС, иногда могут написать в отчете, что заявления были непродуманными и все», — посетовал Вучич.

Напомним, Курти заявил, что не будет поднимать вопрос об объединении Косово с Албанией в ходе текущего мандата, однако такая возможность есть, если его изберут на следующий срок.

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