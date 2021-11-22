Челябинск, 22 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Жительницу Челябинска осудили за убийство своего мужа в ходе семейного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор 48-летней гражданке вынес Калининский райсуд города. Само преступление было совершено в канун 8 марта. В ходе употребления спиртного между супругами возник конфликт. Мужчина ударил женщину по лицу, на что та нанесла ему три ножевых ранения в спину.

В суде подсудимая заявила, что защищалась. При этом в 2001 году её уже осуждали за совершение убийство. В этот раз ей назначили девять лет в колонии общего режима. А 11-летнего сына этой семейной пары передали на попечение родственников.