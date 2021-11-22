Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM Разработчики «ВКонтакте» добавили в соцсеть сервис «VK Знакомства». Информация об этом появилась в блоге компании 22 ноября.

ВКонтакте Martinsson Serg

Как говорится в сообщении, пользователи смогут найти партнёра для дружеского или романтического общения прямо в приложении, а также анонимно выразить симпатию человеку через его профиль «ВКонтакте». Ещё в сервисе есть «уникальная» механика знакомства на основе музыкальных предпочтений.

Добавим, что пока сервис «VK Знакомства» доступен только в мобильной версии приложения. Его можно найти в разделе «Сервисы» социальной сети.

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