Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Разработчики «ВКонтакте» добавили в соцсеть сервис «VK Знакомства». Информация об этом появилась в блоге компании 22 ноября.

Martinsson Serg ВКонтакте

Как говорится в сообщении, пользователи смогут найти партнёра для дружеского или романтического общения прямо в приложении, а также анонимно выразить симпатию человеку через его профиль «ВКонтакте». Ещё в сервисе есть «уникальная» механика знакомства на основе музыкальных предпочтений.

Добавим, что пока сервис «VK Знакомства» доступен только в мобильной версии приложения. Его можно найти в разделе «Сервисы» социальной сети.