Берлин, 22 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Онлайн-игра Free Fire получила премию Esports Awards 2021 в номинации «Лучшая мобильная киберспортивная игра». Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщает пресс-служба компании Garena.

Скриншот с YouTube Free Fire

Издатель отметил, что Free Fire получает эту награду второй год подряд. На неё также претендовали такие известные онлайн-проекты, как PUBG Mobile, Arena of Valor, Mobile Legends, Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, Clash Royale и League of Legends: Wild Rift. В Garena также сообщили, что Free Fire установила новый мировой рекорд в области киберспорта: трансляцию чемпионата мира Free Fire World Series 2021 Singapore на пике смотрели более 5,4 млн человек.

Для справки: Free Fire — это многопользовательская игра в жанре королевской битвы (присутствуют элементы механики выживания, в конце матча должен остаться один игрок (или команда), по ходу игры уменьшается зона, в которой происходит её действие). Релиз состоялся 23 августа 2017 года.