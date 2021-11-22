Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Президент США Джозеф Байден готовит заявление о начале использования стратегического резерва нефти для снижения цен на горючее, сообщает 22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению агентства, такие меры будут предприняты в координации с еще несколькими странами мира.

Уточняется, что заявление об этом Байден может сделать уже 23 ноября.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», — цитирует агентство одного из своих информаторов.

Отмечено, что эти действия Вашингтона могут быть поддержаны Индией, Японией и Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается рост потребительских цен на бензин и дизельное топливо.

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