Вашингтон, 22 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден готовит заявление о начале использования стратегического резерва нефти для снижения цен на горючее, сообщает 22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По утверждению агентства, такие меры будут предприняты в координации с еще несколькими странами мира.

Уточняется, что заявление об этом Байден может сделать уже 23 ноября.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», — цитирует агентство одного из своих информаторов.

Отмечено, что эти действия Вашингтона могут быть поддержаны Индией, Японией и Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается рост потребительских цен на бензин и дизельное топливо.