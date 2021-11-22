Амстердам, 22 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. 22 ноября агент 26-летнего нидерландского центрального полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса Фулько ван Куперен прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из московского клуба: «Спрашивайте у «Спартака», мы ничего об этом не знаем», — цитирует ван Куперена издание Sport24.

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26-летний Йоррит Хендрикс из-за регулярных травм и плохой физической формы не способен конкурировать с Романом Зобниным, Наилем Умяровым и Русланом Литвиновым за место в стартовом составе. В текущем сезоне нидерландский полузащитник принял участие лишь в девяти матчах, проведя на поле суммарно 318 минут.

Хендрикс выступает за «Спартак» с 16 января 2021 года. «Красно-белые» заплатили ПСВ 500 тысяч евро за трансфер футболиста.