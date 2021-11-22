Челябинск, 22 ноября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В Челябинске учащимся начальных классов одной из гимназий выдали не все положенные учебники и не выдают бесплатное молоко. Об этом родственники детей заявили представителям местных СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По данным 74.ru, речь идёт о прогимназии № 90. Молоко детям прекратили выдавать в октябре. Также возникла проблема с учебниками по литературному чтению.

Директор учреждения пояснила журналистам, что молоко не выдавали из-за смены поставщика, а учебники по этому предмету являются дефицитными. А в горкоме по делам образования отметили, что на недостающие учебники уже подана сделана заявка в городской межшкольный обменный фонд, а выдачу молока возобновят уже 22 ноября.