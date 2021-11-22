Москва, 22 ноября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. 22 ноября СМИ сообщили, что ранее в шорт-листе московского «Спартака» находился 41-летний валлийский специалист Адам Оуэн, ранее работавший в тренерском штабе сборной Уэльса и главным тренером «Легии».

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В последнее время сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера «красно-белых» является итальянский специалист Паоло Ваноли, у которого нет опыта работы главным тренером на клубном уровне.

После пятнадцати сыгранных матчей «Спартак», набрав лишь девятнадцать очков, занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В Лиге Европы подопечные Руя Витории идут на последней строчке в группе C.