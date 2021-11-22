Лондон, , 21:08 — REGNUM Британский актёр Эдди Редмэйн высказался относительно роли в фильме «Девушка из Дании». Об этом 22 ноября пишет издание BuzzFeed.

Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания, США

По словам Редмэйна, он не стал бы сниматься в этом фильме, если бы ему сейчас предложили эту роль. «Я сыграл в этом фильме из лучших побуждений, но считаю, что это была ошибка», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что в киноленте «Девушка из Дании» Редмэйн сыграл Лили Эльбе (при рождении Эйнар Магнус), которая была одним из первых людей, подвергнувшихся операции по смене пола. За эту роль актёр был номинирован на премию «Оскар».

Читайте ранее в этом сюжете: Сальма Хайек получила звезду на «Аллее славы»