Тамбов, , 20:36 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 22 ноября, в ходе Державинского исследовательского форума «перезагрузил молодёжную политику», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Теперь основная цель — остановить отток молодёжи из региона. На базе отдыха «Галдым» под Тамбовом прошёл Державинский исследовательский форум, в ходе которого состоялась защита результатов годового исследования молодежной политики в муниципальных образованиях Тамбовской области. Вместе со студентами результаты исследования проанализировал врио губернатора Максим Егоров. Исследование выстроено на результатах экспедиции студентов двух вузов, ТГУ имени Г.Р. Державина и Высшей школы экономики, которые выезжали в муниципалитеты области для сбора необходимых данных. Одна из ключевых выявленных проблем — отток молодежи из региона. В ходе форума руководитель региона вместе со студентами, школьниками из районов и руководителями муниципалитетов выработали пути решения этой проблемы. Среди основных причин, из-за которых молодёжь уезжает из региона, были названы низкие зарплаты и невысокий уровень жизни, отсутствие перспективной работы и возможностей для карьерного роста.

Максим Егоров на Державинском исследовательском форуме Tambov.gov.ru

«Державинский исследовательский форум стал точкой отсчета по перезапуску молодёжной политики на Тамбовщине, это начало большой работы, — подчеркнул Максим Егоров.

По его словам, такая вовлечённость молодёжи должна переломить ситуацию.

«Будем вместе менять регион к лучшему, делать его более привлекательным для молодого поколения», — обратился руководитель региона к присутствующим.

Максим Егоров также поддержал инициативы студентов, которые предложили активнее развивать спортивную инфраструктуру, создавать муниципальные медиацентры и решить проблему трудоустройства. В совместном исследовании НИУ ВШЭ и Державинского университета приведены результаты опроса более 600 человек из 30 муниципалитетов области.