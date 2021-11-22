Тамбов, 22 ноября 2021, 20:36 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 22 ноября, в ходе Державинского исследовательского форума «перезагрузил молодёжную политику», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Теперь основная цель — остановить отток молодёжи из региона. На базе отдыха «Галдым» под Тамбовом прошёл Державинский исследовательский форум, в ходе которого состоялась защита результатов годового исследования молодежной политики в муниципальных образованиях Тамбовской области. Вместе со студентами результаты исследования проанализировал врио губернатора Максим Егоров. Исследование выстроено на результатах экспедиции студентов двух вузов, ТГУ имени Г.Р. Державина и Высшей школы экономики, которые выезжали в муниципалитеты области для сбора необходимых данных. Одна из ключевых выявленных проблем — отток молодежи из региона. В ходе форума руководитель региона вместе со студентами, школьниками из районов и руководителями муниципалитетов выработали пути решения этой проблемы. Среди основных причин, из-за которых молодёжь уезжает из региона, были названы низкие зарплаты и невысокий уровень жизни, отсутствие перспективной работы и возможностей для карьерного роста.

Максим Егоров на Державинском исследовательском форуме
Максим Егоров на Державинском исследовательском форуме
Tambov.gov.ru
«Державинский исследовательский форум стал точкой отсчета по перезапуску молодёжной политики на Тамбовщине, это начало большой работы, — подчеркнул Максим Егоров.

По его словам, такая вовлечённость молодёжи должна переломить ситуацию.

«Будем вместе менять регион к лучшему, делать его более привлекательным для молодого поколения», — обратился руководитель региона к присутствующим.

Максим Егоров также поддержал инициативы студентов, которые предложили активнее развивать спортивную инфраструктуру, создавать муниципальные медиацентры и решить проблему трудоустройства. В совместном исследовании НИУ ВШЭ и Державинского университета приведены результаты опроса более 600 человек из 30 муниципалитетов области.