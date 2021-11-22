Вашингтон, 22 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Четыре гражданина Афганистана добавлены в санкционный список США за связь с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказано в распространённом 22 ноября заявлении американского минфина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Под санкции попали Султан Азиз Азам, Санауллп Гафари, Исметулла Халозой и мавлави Раджаба. По данным американских властей, деятельность Халозая связана с финансированием членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а остальные трое — сами являются членами этой группировки.

Ведение каких-то дел с этими лицами теперь, по американским законом, является наказуемым. В США их активы будут заморожены.

Стоит отметить, что американский минфин вывел два десятка человек из чёрного списка. Санкции сняты с некоторых граждан Узбекистана, Пакистана, Ливана и Египта.