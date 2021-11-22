Москва, , 20:33 — REGNUM 26-летний нидерландский опорный полузащитник Йоррит Хендрикс, выступающий за «Спартак», может покинуть московский клуб в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом 22 ноября сообщило издание Sport24.

В текущем сезоне Йоррит Хендрикс принял участие лишь в девяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 318 минут. На счету футболиста две желтые карточки.

Хендрикс выступает за «Спартак» с 16 января 2021 года после ухода из ПСВ (Эйндховен) за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение Хендрикса с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент не поступало никакой информации о клубах, заинтересованных в подписании 26-летнего футболиста.