Москва, 22 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Участник турниров «Московский Киберспорт» и комментатор Ираклий Джгамая (ZloyGruzin) занял четвёртое место в квалификационном соревновании Masters Tour 2021 Undercity по игре Hearthstone. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщает Федерация Компьютерного Спорта города Москвы.

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Джгамая вышел в плей-офф турнира через стыковые матчи, заняв 15-е место в топ-16 игроков. В 1/8 финала киберспортсмен обыграл соперника из Китая Fruit со счётом 3:2, впоследствии он победил в матче с киберспортсменом из США Sherlock. В полуфинале ZloyGruzin уступил игроку из Вьетнама DragonMan, который в итоге стал победителем Masters Tour 2021 Undercity. За четвёртое место Ираклий Джгамая получил возможность участвовать в чемпионате мира Grandmasters 2022 и денежный приз в размере $10 тыс.

Для справки: Hearthstone — это коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft. Призовой фонд Masters Tour 2021 Undercity составил $250 тыс. Всего в турнире приняли участие 376 игроков Hearthstone со всего мира.