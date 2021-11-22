Рим, 22 ноября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Вчера, 21 ноября, в Генуя на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче тринадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 уступил римской «Роме» со счетом 0:2. Оба гола на 82-й и 90+4-й минутах встречи забил вышедший на замену 18-летний (дата рождения 19.02.2003) Феликс Афена-Гьян. Этот футболист стал первым игроком 2003 года рождения в истории, забивавшим в итальянской Серии А.

Aleksandr Osipov Жозе Моуриньо

В текущем сезоне Афена-Гьян принял участие в трех поединках с «Кальяри», «Миланом» и «Дженоа», в которых отметился двумя забитыми мячами.

Феликс Афена-Гьян перешел в «Рому» 1 июля 2021 года за 350 тысяч евро. Соглашение ганского футболиста с «волками» рассчитано на четыре сезона до 30 июня 2025 года.