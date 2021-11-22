Москва, , 20:21 — REGNUM Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, которые должны будут открыть свои представительства в России до 1 января 2022 года в соответствии с новыми требованиями законодательства. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба ведомства.

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В Роскомнадзоре напомнили, что 1 июля в России был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».

Согласно этому документу, иностранные интернет-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей, должны открыть свои уполномоченные представительства на территории России.

В опубликованный Роскомнадзором перечень вошли такие компании, как Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Likeme, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch. Уточняется, что эти компании владеют в общей сложности 22 информационными ресурсами.

Помимо требования об открытии представительств в России, до 1 января 2022 года указанные компании также должны разместить на своих сайтах электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе рекомендованный Роскомнадзором счётчик посещаемости.

Кроме этого, перечисленные иностранные юридические лица будут обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.