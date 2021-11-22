Москва, , 21:08 — REGNUM Блогер Даня Милохин и солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выпустят совместный трек. Фрагмент песни Лагутенко опубликовал в TikTok-аккаунте своего коллектива 22 ноября.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

Трек Милохина и Лагутенко называется «Башня». Дата релиза композиции пока неизвестна.

Ранее движение «Ветераны России» потребовало отправить Милохина в армию. По мнению участников организации, тогда блогер перестанет заниматься «эпатажем» и поймёт, что такое патриотизм.

Читайте ранее в этом сюжете: «С тобой тепло» — Евгения Медведева призналась в любви Дане Милохину