Москва, 22 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин и солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выпустят совместный трек. Фрагмент песни Лагутенко опубликовал в TikTok-аккаунте своего коллектива 22 ноября.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

Трек Милохина и Лагутенко называется «Башня». Дата релиза композиции пока неизвестна.

Ранее движение «Ветераны России» потребовало отправить Милохина в армию. По мнению участников организации, тогда блогер перестанет заниматься «эпатажем» и поймёт, что такое патриотизм.