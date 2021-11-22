Выборг, Ленинградская область, 22 ноября 2021, 20:36 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области ведёт проверку по факту происшествия с пожилой жительницей Выборга, которая сама осуществила себе хирургическое вмешательство в брюшную полость, не получив вовремя, как она считает, квалифицированную медицинскую помощь. Жизнь женщины сейчас спасают профессиональные врачи.

Предсмертная записка пожилой женщины из Выборга (цитата со страницы Екатерины Овсянниковой)
Предсмертная записка пожилой женщины из Выборга (цитата со страницы Екатерины Овсянниковой)
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«По данному факту комитетом по здравоохранению Ленинградской области проводится проверка. В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния», — сказали корреспонденту ИА REGNUM вечером 22 ноября в пресс-службе областного комздрава.

Об этом резонансном случае на своей странице в соцсети рассказала руководитель благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова. Перед операцией на себе женщина, прошедшая войну и блокаду, страдающая онкологическим заболеванием, написала родственникам предсмертную записку, чтобы в случае её смерти никого не обвинили по ошибке. Записку обнародовала сотрудник скорой помощи в Выборге Виктория Шутова.

«Онкология дала ей осложнение — асцит. При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — ковида же не существует, это сказки, — горько констатировала врач скорой помощи. — И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть — делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости».

«Если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда. Благодаря именно бабуле мы живем в мире без фашизма. Теперь главное не стать фашистами самим», — добавила медик «скорой».

Екатерина Овсянникова добавляет, что проблемы с облегчением тягостных симптомов у онкобольных — «вечная проблема Петербурга и Ленинградской области». «Надомная специализированная паллиативная помощь отсутствует от слова совсем», — отмечает Шутова.

«Обычные больницы не любят моих пациентов, потому что они портят статистику смертности, — поясняет руководитель хосписа. — А ещё потому что часто не знают, как им помочь».