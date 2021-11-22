Москва, 22 ноября 2021, 20:17 — REGNUM Через 48 часов поставки газа в Молдавию могут прекратиться, сообщил 22 ноября журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Пояснив, что наступил срок, когда Кишинёв должен был внести очередной платёж за газ, но этого сделано не было, представитель компании сказал:
Отметив, что с Кишинёвом были обговорены вопросы поставки газа, причём Газпром предлагал Молдавии топливо по хорошей цене, Куприянов напомнил, что Кишинёв этот вариант не устроил: он требовал более льготного ценообразования.
В итоге Газпром решил подписать контракт «практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ». Поэтому поставки будут прекращены, если платёж не поступит.
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