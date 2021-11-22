Москва, , 20:17 — REGNUM Через 48 часов поставки газа в Молдавию могут прекратиться, сообщил 22 ноября журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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Пояснив, что наступил срок, когда Кишинёв должен был внести очередной платёж за газ, но этого сделано не было, представитель компании сказал:

«В связи с этим сегодня Газпром, в соответствии с контрактом, уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены».

Отметив, что с Кишинёвом были обговорены вопросы поставки газа, причём Газпром предлагал Молдавии топливо по хорошей цене, Куприянов напомнил, что Кишинёв этот вариант не устроил: он требовал более льготного ценообразования.

В итоге Газпром решил подписать контракт «практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ». Поэтому поставки будут прекращены, если платёж не поступит.

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